Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor - Son Dakika

Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor

12.12.2020 11:15
Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Halil Palak, sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıkan mahalle sakinlerine rağmen kedi ve köpekleri beslemeye devam ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Halil Palak, sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıkan mahalle sakinlerine rağmen kedi ve köpekleri beslemeye devam ediyor.

İlçede gazete dağıtımı yapan ve yıllardır sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba sarf eden Palak (50), hayvan sevgisiyle örnek bir davranış sergiliyor.

Kedilerin çoğalması nedeniyle mahalle sakinleri tarafından imza toplanmasına rağmen Palak, kedi ve köpekleri beslemeye devam ediyor.

Palak, hayvanları çok sevdiğini ve yollardır sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, "Ben bunlarsız duramam, onlar da bensiz duramazlar. Bundan dolayı bu hayvanları yalnız bırakamıyorum." dedi.

Hayvan sevgisinin önemine değinen Palak, "Bu sevgiyle sokak hayvanlarını beslemeye başladım. Tabii bu süreçte kediler çoğaldı. Ben üşenmeden bu hayvanları beslemek için gıdalarını temin ediyorum. Kediler fazlalaşınca mahalle sakinleri kedi beslememe karşı çıktı. Ben onları dinlemedim hayvanları beslemeye devam ettim. Mahalle sakinlerimiz buna karşı imza topladı. Ama ben yine yılmadım ve hayvanlarımdan ayrılmayarak beslemeye d. Bu mahaevam ettim." diye konuştu.

Palak, sokak hayvanlarının korumaya muhtaç olduğuna işaret ederek, "Hafta içi lokantalarda arta kalan yemekleri topluyorum. Topladığım bu yemeklerle bu hayvanları besliyorum." dedi.

Kocaeli, Gölcük, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor - Son Dakika


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