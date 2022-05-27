Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

27.05.2022 14:31

Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti Köyde aranan çobanın cansız bedeni göletten çıkarıldı Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde haber alınamayan çobanın cansız bedeni hayvan sulama göletinde bulundu.

Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

Köyde aranan çobanın cansız bedeni göletten çıkarıldı

BOLU - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde haber alınamayan çobanın cansız bedeni hayvan sulama göletinde bulundu.

Olay, Dörtdivan ilçesi Çalköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den çobanlık yapmak için köye gelen Bilal Ak isimli genç, sabah saatlerinde hayvanları çıkardıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ak'tan bir süre haber alamayan hayvanların sahibi sürünün otladığı bölgede arama yaptı. Hayvan sulama göletinin yakınında Ak'ın kıyafetlerini gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekiplerinin talebi üzerine gölde arama yapılması için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi.

Gölette arama yapan Su Altı Arama Kurtarma Timi cansız bir erkek bedeni buldu. Göletten dışarı çıkarılan cesedin çobanlık yapan Bilal Ak'a ait olduğu tespit edildi. Ak'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU ÇOBAN, YIKANMAK İÇİN GİRDİĞİ GÖLETTE BOĞULDU Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı Hayvan otlatırken kayalıklardan düşen çoban yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:26:29. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement