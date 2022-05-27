Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

27.05.2022 20:30
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde haber alınamayan çobanın cansız bedeni hayvan sulama göletinde bulundu.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde haber alınamayan çobanın cansız bedeni hayvan sulama göletinde bulundu.

Olay, Dörtdivan ilçesi Çalköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den çobanlık yapmak için köye gelen Bilal Ak (23) isimli genç, sabah saatlerinde hayvanları çıkardıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ak'tan bir süre haber alamayan hayvanların sahibi sürünün otladığı bölgede arama yaptı. Hayvan sulama göletinin yakınında Ak'ın kıyafetlerini gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekiplerinin talebi üzerine gölde arama yapılması için Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi.

Gölette arama yapan Su Altı Arama Kurtarma Timi cansız bir erkek bedeni buldu. Göletten dışarı çıkarılan cesedin çobanlık yapan Bilal Ak'a ait olduğu tespit edildi. Ak'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti
Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti

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Kaynak: İHA

Dörtdivan, Bilal Ak, Kayseri, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan sulama göletine giren çoban hayatını kaybetti - Son Dakika


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