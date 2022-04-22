Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

22.04.2022 18:12
Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 aile arasında iddiaya göre hayvan sulatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 aile arasında iddiaya göre hayvan sulatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 aile arasında hayvan sulatma meselesi yüzünden çeşme başında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine 2 kişi yaralanırken, bıçaklanan Adem T. (26) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Adem T., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şahıslar da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti Kocasinan, 120 ülkeden 120 öğrenciyi misafir etti 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı

Kocasinan, Jandarma, Saraycık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:18:51. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvan sulatma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement