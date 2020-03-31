Hayvan üreticileri: "Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hayvan üreticileri: 'Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim' - Son Dakika Ekonomi

Hayvan üreticileri: "Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim"

6 saat önce

Hayvan üreticileri: "Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim" Korona virüs kapsamında birlik ve beraberlik mesajı veren Aksaraylı küçükbaş hayvan üreticileri, hem insanları uyardı hem de "Paramızı kaybedelim, insanlarımız kaybetmeyelim" dedi.

Hayvan üreticileri: "Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim"

AKSARAY - Korona virüs kapsamında birlik ve beraberlik mesajı veren Aksaraylı küçükbaş hayvan üreticileri, hem insanları uyardı hem de "Paramızı kaybedelim, insanlarımız kaybetmeyelim" dedi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs kapsamında Türkiye'de de güvenlik ve tedbir çalışmaları hızla sürerken, her geçen gün daha çok bilinçlenen insanlar duyarlılıklarını, dikkatlerini artırarak devlet millet el ele etkin bir mücadele sergiliyor. Türkiye'de hemen her yerden korona virüs mücadelesi kapsamında her alanda destekler yağarken, Aksaray'da da hayvan üreticileri birlik beraberlik mesajı vererek, hem insanları uyardı hem de "Paramızı kaybedelim, insanlarımız kaybetmeyelim" diye seslendi. Korona virüs etkisiyle bazı sektörlerde olduğu gibi hayvan üreticileri de olumsuz şekilde etkilenirken, üreticiler ellerindeki maddi imkanları tamamen kaybetseler de bir öneminin olmadığını söyledi.

"Sağlık Bakanımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum"

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, korona virüs salgını dolayısıyla üreticileri uyardıklarını ve aynı zamanda dışarıya çıkmadıklarını belirterek, "Hem ülkemizde hem dünyada insan sağlığını, insan hayatını tehdit eden en önemli salgınlardan birisi korona virüs. Tabii hükumetimiz, bakanlığımız, özellikle Sağlık Bakanımız gerçekten çok başarılı. Kendisine buradan vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Ama en önemli görevin vatandaşlara düştüğünü düşünüyorum. Evimizde kalmamız gerekiyor. İnsanlardan kendimizi izole etmemiz lazım. Özellikle tarım ve hayvancılıkta çalışan vatandaşlarımızın tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde veya hayvan işletmelerinde kendilerini insanlardan izole ederek, insanlardan uzak durarak faaliyetlerini devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamalarını ve özellikle kalabalık ortama girmemelerini buradan tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Paramız gitsin, vatanımız milletimiz sağ olsun"

Başkan Aktürk, her şeye rağmen üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Hayvancılık noktasında şöyle; Piyasa fiyatlarında sıkıntı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü lokantalar, kafeteryalar, halka açık yerler yavaş yavaş sınırlandırıldı. Bu da tüketim noktasında sıkıntı yapabilir diye endişeleniyoruz tabii. Bizim ekmek kapımız o yüzden fiyatların düşmesinden yana ciddi sıkıntılar yaşanır diye düşünüyorum. 15-20 gün, belki Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi 2 ay civarında ufak bir sıkıntı yaşayacağımız ortada. Ama devletimiz var olsun, insanlarımız sağ olsun hepsi düzelir. Biz yılmadan, bıkmadan üretmeye tabii ki devam edeceğiz. Bugünler gelip geçer diye düşünüyorum. İnşallah vatandaşlarımıza, insanlarımıza bir şey olmaz. Paramız gitsin önemli değil, vatanımız milletimiz sağ olsun yeter" diye konuştu.

Tedbir almak gerektiğine değinen hayvan üreticisi İsmet Üçkulak da, "Tabii ki, illaki, bize ne diyor Cumhurbaşkanımız, 'Evde kalalım, sağlıklı kalalım, uzun kalalım, uzun yaşayalım' diyor. Bugün hiç kimsenin incinmesini, hiç kimsenin üzülmesini istemiyor devletimiz. Biz de ne yapıyoruz, icabet ediyoruz. Her şekilde tedbirlerimizi aldık amma takdir Allah'tan. Ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Dezenfekte konusunda, temizlik konusunda, milletle, tamamen toplumdan uzak kalmaya çalışıyoruz. Uzakta kalıyoruz. Köyde ne kadar uzak kalabilirsin, hayvanlarımızla illaki içeride dışarıda çalışmamız oluyor. Ama şöyle de bir şey var ki, biz insanoğlu aşırı derecede bu konuda duyarlı olmaya başladık. ve olanlardan da Allah razı olsun, inşallah olmayanlarda olacak. Bunu en kısa zamanda düşük şeylerle atlatacağımıza inanıyorum. Şu andaki çok bir etkileyeceği bir şey gözükmüyor ama ne kadar da olsa tedbiri almak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Paramızı kaybedelim ama ülkemizi, insanlarımızı, insanlığımızı kaybetmeyelim"

Hayvan üreticisi Yasin Üçkulak ise, "Korona virüsü tüm dünyayı etkilediği gibi tabii ki bizleri de etkiliyor, Türkiye'yi de etkiliyor, çiftçisini de etkiliyor, memurunu da etkiliyor, amirini de etkiliyor. Etkileme nedenleri lokantaların kapanması, restoranların kapanması da haliyle bu et tüketimini azalttı ama sonuçta malımız 50 liraya kesiliyordu şu anda 30 liraya da kesilse hiçbir önemi yok. Neden? Çünkü vatan sağ olsun, ülkemiz sağ olsun. Paramızı kaybedelim ama ülkemizi, insanlarımızı, insanlığımızı kaybetmeyelim" ifadelerini kullandı.

Hayvan üreticileri: Paramızı kaybedelim, insanlarımızı kaybetmeyelim

Aksaray, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:18 Kaynak: İHA

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