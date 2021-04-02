Hayvan ve doğa resimleri belde girişine güzellik kattı - Son Dakika

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinin girişinde yer alan alt geçitte yapılan resim figürleri beldeye ayrı bir güzellik kattı.

Bayırköy Belediye tarafından beldeye yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında Bilecik giriş köprüsü ve alt geçidinde çevresindeki çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde Bayırköy beldesine gelen araçlar sürücülerinde güzel hatıralar bırakmak için çok alt geçitte yapılan resim figürleri beldeye ayrı bir güzellik kattı. Sürücüler, belde girişindeki hayvan ve doğa resim figürlerine hayran kalırken, bazı sürülere araçlarını kenara çekerek cep telefonlarından fotoğraf çekmeye bile başladılar. - BİLECİK