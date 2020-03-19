Hayvan ve oto pazarlarındaki faaliyetler durduruldu - Son Dakika

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hayvan ve oto pazarlarındaki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.



Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan, insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda alınan tedbirlere ilave olarak; sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam edecek, temel ihtiyaç kapsamında olmayan ve vatandaşların toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri "Otopazarı" ve "Hayvan pazarları"nın faaliyetleri İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karar doğrultusunda geçici bir süreliğine durdurulmuştur" denildi. - KIRKLARELİ