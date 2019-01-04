Son Dakika Haberleri: Hayvan Yemi Yüklü Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Hayvan Yemi Yüklü Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

43 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hayvan yemi taşıyan hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yandı.

Hayvan Yemi Yüklü Hafif Ticari Araç Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde hayvan yemi taşıyan hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yandı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki hayvan yemleri de yanarak kül oldu.

Olay, Bayramiç- Ezine karayolu Türkmenli köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bayramiç ilçesinden 17 SC 771 plakalı hafif ticari araca hayvan yemi yükleyen Tahir Akgün (38) ve kayınpederi Halil Güner (60), Yahşieli köyüne doğru yola çıktı. Ticari araç Türkmenli köyü yakınlarında bir anda motorundan alevlerin yükselmesiyle yanmaya başladı. Araçtan inen Tahir Akgün, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından yanan aracı söndürdü. Halil Güner ise aracının yanışını çaresiz gözlerle izledi. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, araç içindeki hayvan yemleri yanarak kül oldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Çanakkale, Bayramiç, Araç, 3. Sayfa
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