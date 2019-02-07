Son Dakika Haberleri: Hayvan Yemi Yüklü Kamyon Devrildi

Hayvan Yemi Yüklü Kamyon Devrildi

1 saat önce

Kayseri'de hayvan yemi yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Hayvan Yemi Yüklü Kamyon Devrildi, System.String[]
Kayseri'de hayvan yemi yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.S'nin kullandığı 68 AY 311 plakalı hayvan yemi yüklü kamyon, Develi ilçesi girişinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Araziye devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

A.S, yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:44 Kaynak: AA

Develi, Kayseri, Güncel
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