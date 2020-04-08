Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi - Son Dakika Ekonomi

Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi

6 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, atıl durumdaki hazine arazilerine yem bitkileri ekilerek, hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaba yemin bir kısmının karşılanabileceğini bildirdi.

Hayvan yetiştiricileri, atıl hazine arazilerine yem bitkisi ekilmesini istedi, System.String[]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, atıl durumdaki hazine arazilerine yem bitkileri ekilerek, hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaba yemin bir kısmının karşılanabileceğini bildirdi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de de birçok sektörün zor günler geçirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında birçok tedbiri vatandaşların sağlığını korumak amacıyla aldığını ve almaya da devam ettiğini belirten Çelik, salgın nedeniyle gıda üretimi ve gıdanın tüketicilere sağlıklı ulaştırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çelik, çiftçilerin ve üreticilerin gece gündüz demeden üretimi sürdürdüğünü, tarım sektörü çalışanlarının hizmetlerinin de bu zorlu günlerde sağlık çalışanları kadar önemli olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle ülkelerin ürün ihracatında bazı kısıtlamalara gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu durumun tarımda girdi maliyetlerinin artmasına sebep olduğunu bildirdi.

Lokanta ve restoranların kapanması talebi düşürdü

Çelik, girdi maliyetleri artarken üreticinin elindeki ürünlerin fiyatlarının düştüğüne işaret etti. Küçükbaş hayvan etinin en çok tüketildiği lokanta ve restoranlara müşteri alınmamasının bu süreçte etkili olduğunu belirten Çelik, talep düşüşünün kısıtların ortadan kalkmasıyla yeniden üreticiyi memnun edecek seviyelere geleceğini ifade etti.

Türkiye'nin tarım alanında kendi kendine yeten bir ülke olmasının bu süreçte en önemli avantajı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvansal üretim açısından hazine arazilerinin acilen üretime kazandırılması konusundaki girişimler yem maliyetlerinin düşürülmesi adına çok faydalı olacaktır. Atıl durumdaki hazine arazilerine yem bitkileri ekilerek, hayvancılığımızın ihtiyaç duyduğu kaba yemin bir kısmı elde edilebilir. Sektörün sürdürülebilirliği açısından üreticilerimiz adına Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu yönde bir tedbir uygulanmasını önemle talep etmekteyiz."

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:18 Kaynak: AA

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