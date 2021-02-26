Hayvan yetiştiricileri ve süt üreticilerine destek amaçlı ziyaret
26.02.2021 09:29
Iğdır'da hayvan yetiştiricileri ve süt üreticilerine destek olmak ve sorunlarını yerinde dinlemek için üreticiler destek amaçlı ziyaret edildi.
Iğdır'da hayvan yetiştiricileri ve süt üreticilerine destek olmak ve sorunlarını yerinde dinlemek için üreticiler destek amaçlı ziyaret edildi.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Iğdır Merkez Yaycı köyü, Karakoyunlu İlçesi Şiracı ve Taşburun köylerindeki büyükbaş hayvan işletmelerini ziyaret etti. Burada üreticilerin dertlerini dinleyen yetkililer özellikle süt fiyatları konusunda şikayet aldılar. Üreticiler mağduriyetlerini dile getirerek fiyatların günümüz şartlarına uygun hale getirilmesini yoksa bu şartlarda süt sığırcılığını sürdüremeyeceklerini dile getirdiler. Yetkililer süt alımı yapan firmaların ve süt üretimi yapan çiftçilerin katılımı ile bir toplantı yaparak bu konuya çözüm üreteceklerini belirttiler. - IĞDIR
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