Son Dakika Haberleri: Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi
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Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi

1 saat önce

Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor.

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Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor. En önemli sorunları ise yem artan yem fiyatları
Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:01 
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