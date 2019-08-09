Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi
1 saat önce
Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor.
Türkiye
'de Kurban Bayramı
dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor. En önemli sorunları ise yem artan yem fiyatları
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:01
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