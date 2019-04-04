Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağılarda İshal" Uyarısı
57 dakika önce
Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine, yeni doğan buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlere karşı uyarıda bulundu.
Samsun
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak
Temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine, yeni doğan buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlere karşı uyarıda bulundu.
Özgür, yaptığı açıklamada, yeni doğan buzağılarda ishallere bağlı ölümlerin önemli bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye
'de yılda 400 bin buzağının ölümü ve yavru kaybına neden olan sebeplerin başında ishalin geldiğine dikkat çeken Özgür, "Buzağı ishallerinin sebepleri bakteri, virüs, mantar, parazit gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi uygun olmayan çevre koşulları da etkili olabilir." dedi.
İshale karşı tedbir olarak hayvanların bulunduğu ahırların temiz tutulması, havasız, nemli ve rutubetli olmaması gerektiğini belirten Özgür, "Buzağılara bağışıklığın kazandırılması gerekir. Bunun için ağız sütü verilmelidir. Buzağı doğduktan sonra ağız sütünü yeterince alamazlarsa hastalığa yakalanma riski artar." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:19 Kaynak: AA
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