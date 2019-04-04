Son Dakika Haberleri: Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağılarda İshal" Uyarısı

Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağılarda İshal" Uyarısı

57 dakika önce

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine, yeni doğan buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlere karşı uyarıda bulundu.

Hayvan Yetiştiricilerine
Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Temsilcisi Turgay Özgür, hayvan yetiştiricilerine, yeni doğan buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlere karşı uyarıda bulundu.

Özgür, yaptığı açıklamada, yeni doğan buzağılarda ishallere bağlı ölümlerin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda 400 bin buzağının ölümü ve yavru kaybına neden olan sebeplerin başında ishalin geldiğine dikkat çeken Özgür, "Buzağı ishallerinin sebepleri bakteri, virüs, mantar, parazit gibi nedenlere bağlı olabileceği gibi uygun olmayan çevre koşulları da etkili olabilir." dedi.

İshale karşı tedbir olarak hayvanların bulunduğu ahırların temiz tutulması, havasız, nemli ve rutubetli olmaması gerektiğini belirten Özgür, "Buzağılara bağışıklığın kazandırılması gerekir. Bunun için ağız sütü verilmelidir. Buzağı doğduktan sonra ağız sütünü yeterince alamazlarsa hastalığa yakalanma riski artar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:19 Kaynak: AA

Kavak, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Dev Projede Sona Gelindi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu Son Dakika! AK Parti'den Seçim Açıklaması: Lehimize 11 Bin 109 Oy Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Yetiştiricilerine "Buzağılarda İshal" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]