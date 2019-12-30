Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi - Son Dakika

Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi

6 saat önce

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Ziraat Odası işbirliğince düzenlenen toplantıda hayvan yetiştiricileri yeni destek konusunda bilgilendirildi.

Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi, System.String[]

Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Odunpazarı İlçe Ziraat Odası işbirliğince düzenlenen toplantıda hayvan yetiştiricileri yeni destek konusunda bilgilendirildi.


İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç ile Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemlinin açılış konuşması ile başlayan destek bilgilendirme toplantısına yoğun kış koşullarına rağmen katılım beklenenin üzerinde oldu.


İlçe Ziraat Odası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Sabri Ulutürk ile Ziraat Mühendisi İsmail Özkan, tarafından hayvan üreticilerine destek miktarları, düve ve dişi sığır sayısı, başvuru şartları konularında bilgi aktarıldı. Toplantı, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü
İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
23:35 İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi - Son Dakika
23:34 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'dan fırtına iptalleri - Son Dakika
23:31 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ - Son Dakika
23:30 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:30 Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan yetiştiricilerine destek bilgilendirilmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]