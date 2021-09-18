Hayvan yetiştiricilerine yönelik seminer düzenlendi - Son Dakika

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Ardahan'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerine seminer düzenledi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü ve Veteriner Hekimlik ve Halk Sağlığı Derneği (VEHADER) işbirliğiyle Ardahan'ın Hanak ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sertifikalı online seminer düzenleyerek bilgilendirdi.

Seminerin modeasyonunu Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ulaş Acaröz ile Hanak İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Akın Saraçoğlu yaptı.

Seminerde yetiştiricilere Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler "Ardahan Bölgesinde suni tohumlama faaliyetlerinin durumu ve yaygınlaştırılmasının önemi" konusunu, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Mitat Şahin şarbon hastalığı konularında değerli bilgiler verdi. Seminere destek veren Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Katok katıldı.

Seminer sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan VHO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, "Ülkemizin en önemli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bölgelerinden biri Ardahan'ın Hanak ilçesinde yetiştiricilerimize birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ödül, "Bölge büyükbaş hayvan yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvancılıkta verimliliği arttıracak ıslah çalışmalarından suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemi ile zoonoz karakterli ve bölgemizde yaygın olarak görülen şarbon hastalığı konusunda hayati bilgiler aldığı bu seminere katkı verme fırsatı bulduğumuz ve Odamızın bu konulardaki görüş ve önerilerini aktarabildiğimiz için çok mutluyuz. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin akademik bilgi birikimini bölgemiz yetiştiricileri ile bir araya getirmeye yönelik bu gibi seminerlere katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ödül, seminere destek veren tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti. - KARS