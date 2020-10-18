Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Son Dakika

Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu

18.10.2020 23:24
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyon devrildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, kasada bulunan 51 koyundan 8'i ise telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde meydana geldi. Karaman ili Ayrancı ilçesi istikametinden Erdemli istikametinde giden Kadir Ü. yönetimindeki 70 DN 105 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Kadir Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonun kasasında bulunan 51 küçükbaş hayvandan ise 8'i telef oldu.

Devrilen kamyon kaza yerinden kaldırılıncaya kadar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu
Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu

Erdemli, Karaman, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı West Ham'dan inanılmaz geri dönüş! 6 gollü maçta beraberliği kurtardılar F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar         
22:48
Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı         
22:15
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 23:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan yüklü kamyon devrildi: 2 kişi yaralandı, 8 hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei