Bugün saat 10.00 sıralarında Yeşilova yolunda Ali Doğanay (43) yönetimindeki otomobil, traktörü sollamak isterken karşı yönden gelen büyükbaş hayvan yüklü Zahit Doğanay'ın (53) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ali Doğanay, yanındaki Mustafa Doğanay (21), Muhammet Mustafa Doğanay (8), Sümeyye Doğanay (7), Rabia Doğanay (6), Nurten Doğanay (46), Döndü Doğanay (41), Ebru Doğanay (25) ve kamyonette bulanan İbrahim Çakmak (26) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasada yüklü bulunan 5 büyükbaş hayvandan 3'ü yaralandı.
Yaralı hayvanlar başka bir kamyonete alınarak veterinere götürüldü. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay, "Hayvan pazarından köye dönüyordum. Otomobil sürücüsü, önündeki traktörü sollayarak, benim şeridime geçti kafa kafaya çarpıştık" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı - Son Dakika