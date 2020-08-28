Hayvan yüklü kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Hayvan yüklü kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı- Hamur karayolunda yapılan yol çalışmalarında Ağrı Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde bayrakçı olarak görev yapan Ebubekir Kılıç isimli vatandaş, 04 D 3822 plakalı hayvan yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda Jandarma, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.