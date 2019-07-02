Hayvan yüklü TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş öldü
19 dakika önce
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:06 Kaynak: DHA
ADANA'nın Ceyhan
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu yaklaşık 60 küçükbaş öldü.
Kaza, öğlen saatlerinde, Ceyhan D-400 yolu Kösreli
Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Osmaniye
'den Adana
'ya giden Mustafa D. yönetimindeki 27 D 5341 plakalı küçükbaş hayvan yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, TIR'daki hayvanlar yola savrulurken, Mustafa D. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 60 yakın küçükbaşın öldüğü belirlendi. Mustafa D.'nin müdahalesi sağlık görevlilerince ayakta yapılırken, yolun temizlenmesinin ardından, devrilen TIR dorsesinin kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu
Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu
1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler