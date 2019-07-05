Hayvana eziyet tartışmasında hakaretten 600 kilo kedi-köpek maması kazandı

Antalya'da avukat Seray Yörük, komşusundan hakaret davası sonucu kazandığı 3 bin lira değerindeki 600 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını tamamladı.

Antalya'da avukat Seray Yörük, komşusundan hakaret davası sonucu kazandığı 3 bin lira değerindeki 600 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını tamamladı. Yörük, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Şahsın hayvana kötü muameleden dava açılıp ceza almasını isterdim" dedi.



Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi avukat Seray Yörük, bir süre önce kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle yan binadaki komşusundan şikayetçi oldu. Taraflar karakolluk oldu. Savcılık aşamasında savcı tarafından hayvana kötü muameleden takipsizlik kararı verildi. Ardından dosya hakaretten dolayı uzlaşmaya gitti. Seray Yörük, uzlaşmayı 3 bin lira değerinde 600 kilo kedi ve köpek maması alması karşılığında kabul etti.



Yaşananları anlatan avukat Yörük, yan apartmandaki komşusunun köpeğine vurması nedeniyle uykusundan uyandığını ve kendisini uyardığını söyledi. Yaşanan tartışmanın ardından polislik olduklarını anlatan Yörük, "Savcılık aşamasında hayvana kötü muameleden takipsizlik kararı verdi. Dosya sadece hakaret suçundan dolayı uzlaşmaya gitti. Uzlaşmayı kabul ettim. Bir hayvansever olmam nedeniyle mama bağışı karşılığında uzlaşmayı kabul ettim. Şahısta gerekeni yaptı. 15'er kilodan 40 paket kedi ve köpek aması alındı. 600 kiloya yakın mama ve 3 bin lira değeri var" dedi.



"Amacım farkındalık oluşturmaktı"



"Şahsın hayvana kötü muameleden dava açılıp ceza almasını isterdim" diyen Seray Yörük, "Elimizdeki mevcut durumda şahıs korundu. Bir ceza verilecekse kendisine bu yaptırımın olmasını istedik. Burada amacım farkındalık oluşturmaktı. Sokaklar hayvanlarla dolu, bu hayvanlar zor şartlarda yaşıyor. Elimden geldiği kadar bir nebzede olsa onlara dokunup yardım etmek istedim. Şahsın da böyle bir ceza almak aklına gelmemiştir. İnşallah algısı değişmiştir" dedi.



Antalya Barosunda mamaları teslim aldığını kaydeden Yörük, "Mamaları birçok hayvansevere dağıttık. İstanbul'a bile mama alan oldu. Umarım bu olay ders niteliğinde olmuş ve farkındalık oluşturabilmişizdir" diye konuştu. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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