Hayvana uygulanan şiddet karşılıksız kalmadı - Son Dakika

Hayvana uygulanan şiddet karşılıksız kalmadı

Av köpeği ile tilkiyi şiddet uygulayarak ölümüne neden olan kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı

TOKAT - Av köpeği ile tilkiyi şiddet uygulayarak ölümüne neden olan kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre sosyal medyada yer alan hayvana şiddet görüntüleri üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Av köpeğine tilkiyi boğdurup öldürten ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlaşan kişi takibe alındı. Tokat ili Zile ilçesi Derebaşı köyünde ikamet eden şüpheli, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvanları koruma timi ile birlikte yakalanarak Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.