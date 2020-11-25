Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza - Son Dakika

Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza

25.11.2020 12:36
Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza, System.String[]

HAYVANSERVERLER, son dönemde hayvana şiddet olaylarının artması nedeniyle imza kampanyası başlattı.

HAYVANSERVERLER, son dönemde hayvana şiddet olaylarının artması nedeniyle imza kampanyası başlattı. Hayvana şiddetin suç sayılması ve bu konuda yasa çıkartılması için toplanan imza sayısı, 1,5 milyonu aştı. Kampanyada hedef ise 3 milyon imza.

Hayvanseverler, 'Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır' başlığı ve #YasaHemenÇıkmalı etiketiyle imza kampanyası başlattı. Kampanyaya imzalarıyla destek veren kişi sayısı kısa sürede 1,5 milyonu aştı. 3 milyon imza hedefleyen hayvanseverlerin kampanyasında 1 milyon 532 bin 885 imzaya ulaşıldı.

Kampanyada Cumhurbaşkanlığı ile TBMM'de grubu bulunan partilere yönelik hazırlanan dilekçede, özellikle son günlerde artan hayvana şiddet ve istismar olaylarının üzüntü ve öfkeyle takip edildiği vurgulandı. Dilekçede, 2004 yılında TBMM tarafından kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunu kapsamında olmasından dolayı hayvana şiddet ve istismarın karşılığının sadece idari para cezası olmasının, bu insanlık dışı canice eylemlerin önünü kesmediği, verilen cezaların toplumun tüm kesimleri tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi.Dilekçede, hayvanserverlerin talepleri şöyle ifade edildi:

"Dünyamızı paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCK kapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ivedilikle yapılmasını arz ederim."


Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvana şiddet yasası için 1,5 milyon imza - Son Dakika


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