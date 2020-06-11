HAYVANA ŞİDDETE KARŞI ÖLEN KEDİSİNİN BELGESELİNİ ÇEKTİ (1) - Son Dakika

HAYVANA ŞİDDETE KARŞI ÖLEN KEDİSİNİN BELGESELİNİ ÇEKTİ (1)

YÖNETMEN İsmail Özcan, 2,5 yıl önce hayvan korkusunu yenmek için şiddete uğramış ve üzerine kezzap dökülmüş Ponçik'i eşi Selda Özcan'la beraber sahiplendi.

HAYVANA ŞİDDETE KARŞI ÖLEN KEDİSİNİN BELGESELİNİ ÇEKTİ (1), System.String[]
YÖNETMEN İsmail Özcan, 2,5 yıl önce hayvan korkusunu yenmek için şiddete uğramış ve üzerine kezzap dökülmüş Ponçik'i eşi Selda Özcan'la beraber sahiplendi.. Ponçik, geçen yılın Eylül ayında öldü.  Ponçik'in yaşadıklarını kayda alan Özcan, hayvanlara yapılan şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir belgesel hazırladı.

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki İsmail Özcan 9 yıl boyunca hayvanlardan korktu. Eşi Selda Özcan'ın ise alerjik astımı vardı. Tüm bunlara rağmen eşi Selda Özcan'ın da desteği ile korkularını yenmek isteyen Özcan, bir barınağın sosyal medya hesabında gördüğü ilana kayıtsız kalmadı. O ilanda,  üzerine kezzap dökülmüş, şiddet görmüş yavru bir kedi için yuva aranıyordu. Özcan ailesi bu ilanı görür görmez barınakla irtibata geçti. O günden itibaren de  minik Ponçik, Özcan ailesinin bir üyesi oldu. Ponçik'in ardından başka hayvanları da sahiplendiler.  Sezen, Canan, Mia, Çocuk, Murtiş ve Pati de Özcan ailesine katıldı.

PONÇİK YAŞADIKLARINA SADECE 2,5 YIL DAYANABİLDİ

Kezzap sebebiyle akciğeri hasar gören Ponçik 2,5  yılın ardından tekrar hastalandı ve geçen yılın Eylül ayında öldü.  Büyük bir üzüntü yaşayan aile, Ponçik'in her anını kaydetmişti. Yönetmen İsmail Özcan, hayvanların yaşadığı şiddete dikkat çekmek için Ponçik'le ilgilenen, yaşadığı sürece tanık ve iyileşme sürecini anlatan bir belgesel çekti.

Yaşadığı süreci anlatan yönetmen İsmail Özcan, '29 sene hayvanlardan ciddi şekilde korkuyordum. Hatta bir sokak köpeği gördüğüm zaman araba çarpması pahasına yola atıyordum kendimi. Bu durum hayatımı ciddi anlamda etkiliyordu. Eşim de aynı zamanda alerjik astım hastasıydı ve tedavi görüyordu. Eşimin tedavisinin ardından korkumu da yenmek amacıyla hayatımıza bir çocuk almak istedik. Bir hayvan barınağının sosyal medya hesabında ponçiğin videosunu gördük. Ponçik küçükken bir kimyasalla saldırıya uğramıştı. Sırtı, kafası, kuyruğu yara içerisindeydi. Barınakla irtibata geçerek Ponçik'i hayatımıza aldıkö dedi.

'İNSANLARIN BİLİNÇLENMESİNİ İSTİYORUZö

Ponçik'in ölümünün ardından hayvanlara yapılan şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 'Mucize' belgeselini çeken Özcan,  Belgeselde Ponçik'in yakın çevresinde olan, onu yaşadıklarına şahitlik etmiş insanlar konuştu. HAYTAP Başkanı, hayvan kanunları ilgili konuştu. Veterineri Tuğrul Arıtı onun tedavisi ile ilgili konuştu. Bu şekilde yakınları bir araya gelip belgesel yaptık. Belgesel hali hazırda bitti. Sosyal medyada fragmanını yayınladık. Henüz belgesel bir yerde yayınlanmadı. En kısa zamanda yayınlamak istiyoruz. En kötü sosyal medyada yayınlayacağız. Bu belgeselin insanlara ulaşmasını istiyoruz.  İnsanların bilinçlenmesini istiyoruz. Artık bu çocukların zarar görmemesini, kanunların düzenlenmesini istiyoruz. Önce kanunla, sonra vicdanla bu çocukların hayatlarını garanti altına almak istiyoruzö diye konuştu.

'PONÇİK BANA BU HAYATTA BİRÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİ GÖSTERDİö

Alerjik astım tedavisi görmesine rağmen Ponçik'in yaşadıklarına kayıtsız kalamadıklarını söyleyen Selda Özcan da 'Bir barınağın sosyal medya hesabında ilan gördüm. Orada üzerine kezzap dökülmüş ve her tarafı yaralar içerisinde bir kediydi. Hemen iletişim kurduk. İsmail korkularının bir kısmını yenmişti ama yüzde yüz hazır değildi. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Onun için daha zor oldu ama o haldeki bir çocuğu da kafamı çeviremezdim. Onun hayatına farkındalık yaratmak istedim. Zorlu bir tedavi sürecinden geçti. Yer yer bağışıklık sistemi düştü onu toparlamak gerekti. Yaraları için her gün solüsyonlar hazırlayıp sürüyorduk. Çok zor bir süreçti. Ponçik bana bu hayatta birçok şeyi değiştirebileceğimi, elini taşın altına koyarsan ve mücadele edersen değiştiremeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını gösterdiö dedi.


- Açıkgözistanbul
İsmail Özcan, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANA ŞİDDETE KARŞI ÖLEN KEDİSİNİN BELGESELİNİ ÇEKTİ (1) - Son Dakika

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