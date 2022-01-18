Üye Girişi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi - Son Dakika

Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi

18.01.2022 11:07
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi

HAYVANAT bahçelerinde, havaların soğumasıyla birlikte özel ısıtmalar uygulanmaya başlandı.

HAYVANAT bahçelerinde, havaların soğumasıyla birlikte özel ısıtmalar uygulanmaya başlandı. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde özellikle doğal yaşam alanları sıcak ülkeler olan zürafa, lemur, tapir, gergedan gibi hayvanlar için soğuk kış günlerinde özel uygulamalar hayata geçirildi. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklı, ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas türler için de özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuva hazırlandı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış mesaisi başladı. Doğal ortamları sıcak ülkeler olan hayvanlar, besin değeri yüksek taze meyvelerle beslenerek, soğuk kış günlerinde kapalı ortamlarda tutuluyor.

Toplam, 136 türden bin 849 hayvanın doğal ortamında yaşadığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla kış mesaisine başlandı. Özellikle doğal yaşam alanları sıcak ülkeler olan zürafa, lemur, tapir, gergedan gibi hayvanlar için soğuk kış günlerinde özel uygulamalar hayata geçirildi. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklı, ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Yetkililer, hayvanlara kış aylarında, kalorileri özel olarak hesaplanan, besin değeri yüksek yiyecekler veriyor.LEMURLAR BAKICISININ ELİNDEN MAMA YİYORHayvanat bahçesinin sevimli sakinlerinden olan lemurlar, soğuk kış günlerinde taze muzla besleniyor. Bakıcısının elinden beslenen lemurlar, soğuk kış günlerinde kapalı ortamlarda tutuluyor. Afrika penguenleri ise sardalyayla besleniyor. Doğal ortamlarına uygun hazırlanan menülerinde sardalya yiyen 19 Afrika pengueni, bakıcıların ellerinden yemek yiyor.ANTALYA'DA HASSAS TÜRLERE ÖZEL ISITMAAntalya'da Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden zirai don uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas türlere de özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuva hazırlandı. Akdeniz Bölgesi'nde 27 türde 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar ısıtıcı soba, yerden ısıtma ve infrared lambaların yardımıyla ısınıyor. Soğuğa hassas olan sürüngen ve primat türlere aynı zamanda enerjisi yüksek besinler veriliyor.ÖZEL SOĞUK ÖNLEMLERİSon birkaç gündür havanın hızla soğuduğunu ve kışın çetin geçtiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir, soğuğa hassas türlere özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Cihangir, "Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Özel soğuk önlemlerini devreye sokuyoruz. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece sıcaklıkta sabit olmalı. Biz onların yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurların barınma alanlarını infraredli lambalar yardımıyla ısıtıyoruz. Beslenme ve uyku saatinde lambanın altına gelip ısınarak kendilerini soğuktan koruyorlar. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmeyen canlılar. Onlar için de kışlık barınma alanlarına elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk" diye konuştu.

Don uyarısıyla birlikte hazır olan ısınma sistemlerini gözden geçirdiklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Müdürü Deniz İlaslan Çürek de, "Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için tüm önlemlerimizi aldık. Canlıların refahı bizim için çok önemli. Tüm ısıtma sistemleri gözden geçirildi ve çalıştırılmaya başlandı" dedi.


- Bursa
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi
YORUMLAR
500

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi - Son Dakika


Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28 Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28         
11:07
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi? Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi?         
10:55
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekipleri kurtardı Kafası konserve kutusuna sıkışan yavru kediyi polis ekipleri kurtardı         
09:46
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57

Son Dakika Haberleri
11:06 Ünlü bankadan korkutan dolar tahmini: 2022'de 20, 2023'te 28
10:59 Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı
10:56 Altın uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara altın-dolar tavsiyesi: Yarı yarıya sepet yapın!
10:54 Göktuğ, Alparslan'a ihanet edecek mi?
10:50 Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı
10:37 Seyhan Soylu, İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadığını itiraf etti! Ahu Tuğba yayına bağlanıp doğruladı
10:35 Metaversede Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı
10:33 Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada
10:32 Suya batan ülkeden önemli karar! Başkenti taşıyorlar
10:30 Yasak Elma'da Ömer tetiği çekti! Kim ölecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 11:13:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanat bahçelerinde kış mesaisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement