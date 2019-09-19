Hayvanat Bahçesi
32 dakika önce
"Hayvanat Bahçesi"Evan Tramel ve James Snider'in yönetmen koltuğuna oturduğu, orijinal ismi "Zoo Wars 2" olan animasyon türündeki yapım, hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: AA
"Hayvanat Bahçesi"
Evan Tramel ve James Snider'in yönetmen koltuğuna oturduğu, orijinal ismi "Zoo Wars 2" olan animasyon türündeki yapım, hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.
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