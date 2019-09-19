Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesi
Son Dakika Güncel Haber

Hayvanat Bahçesi

32 dakika önce

"Hayvanat Bahçesi"Evan Tramel ve James Snider'in yönetmen koltuğuna oturduğu, orijinal ismi "Zoo Wars 2" olan animasyon türündeki yapım, hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.

"Hayvanat Bahçesi"

Evan Tramel ve James Snider'in yönetmen koltuğuna oturduğu, orijinal ismi "Zoo Wars 2" olan animasyon türündeki yapım, hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.

Hayvanat Bahçesi

Hayvanat Bahçesi, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi
Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu Oğlunu boğazını keserek öldüren babaya 25 yıl hapis cezası verildi! Savunması suçu kadar korkunç İETT şoförlerine sakal yasağı getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:13:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]