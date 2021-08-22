Hayvanat bahçesi değil 'Huzur Çiftliği' - Son Dakika

Elazığ'da Mehmet Yüksel tarafından kurulan Huzur Çiftliği hayvanat bahçesini andırıyor. Yaralı hayvanların da tedavi edilerek bakıldığı çiftlikte, hem hayvanlar hem de insanlar huzur buluyor.

Elazığ'da hayvan sevgisini herkese aşılamak ve farkındalık oluşturmak isteyen Mehmet Yüksel, Maden ilçesine bağlı Plajköy mevkiinde Huzur Çiftliği kurdu. 160 dönüm üzerinde bulunan çiftlikte atmacadan sülün kuşuna, sincaptan köpeğe yüzlerce hayvan bulunuyor. Aynı zamanda çiftlik içinde oluşturulan mini muayenehanede vatandaşlar tarafından getirilen yaralı hayvanlar tedavi edilerek bakılıyor ve ardından doğaya salınıyor. Hayvan sevgisinin aşılandığı çiftlikte, hem hayvanlar hem de insanlar huzur buluyor. Çiftlik üzerinde 7 bin 500 adet de meyve ağacı bulunuyor.

Çiftlik hakkında bilgi veren Mehmet Yüksel, "Huzur Çiftliği huzur bulduğun bir alan. Doğa ile iç içe olan bir alan. Ben de doğayı çok seviyorum. Bu hayvanlara çok bağlılığım var. Onlara çok düşkünüm. Ondan dolayı Huzur Çiftliği kurdum. Önce 6 dönüm üzerine kurdum. Rabbim kısmet etti 160 dönümlük büyük bir alan. Çaresiz, perişan, zor durumda olan canlılarımız var. Onların tedavi amacı ile getirip burada imkanları sağladık. Her şekilde tedavi ediyoruz. Sonra da doğaya salıyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Rabbim bu dünyayı sadece insan oğlu için yaratmadı. Tüm yaşayan ne kadar Allah'ın yarattığı can varsa hepsi bu dünyada yaşama hakkı var. Ben de bu çalışmaları yürütüyorum. İnşallah daha güzel ve merhametli toplumumuz olur. Merhamet edeceğiz ki rabbim de bize merhamet etsin" dedi.

"Amacım hayvan sevgisi oluşturmak"

Bine yakın hayvanın çiftlikte bulunduğunu aktaran Yüksel, "Bakıma muhtaç olan çok canlı var. Doğada yaralı olarak bulunan hayvanlar çiftliğe getiriliyor. Tedavi ediyoruz, sonra da doğaya salıyoruz. İnsanlar biraz duyarlı olsun. O da bir canlıdır. O da anne, yavruları var. Çünkü bu doğa bir dengedir. Doğa bitince insanlık da bitecek. O düşünce ile bakıyorum. Benim amacım hayvan sevgisi oluşturmak. Ailecek buraya gelip çocuklarını bu hayvan sevgisiyle tanıştırmak. Burası küçük bir hayvanat bahçesi. Ama halkımıza da açıktır. Gelip burada izlesinler. Belki farkındalık oluştur. Onlar da bu tür yardımlar yaparlar. Amacım ve mücadelem budur" diye konuştu. - ELAZIĞ