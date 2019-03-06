Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesi, Kadınlar ve Çocuklara Ücretsiz Olacak

Hayvanat Bahçesi, Kadınlar ve Çocuklara Ücretsiz Olacak

1 saat önce

Dünya'nın 4'üncü, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın ve çocuklara ücretsiz olacak.

Hayvanat Bahçesi, Kadınlar ve Çocuklara Ücretsiz Olacak, System.String[]

4 milyon kişinin ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi, 08.00 ile 17.00 saatlerinde ziyarete açık tutulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Hayvanat Bahçesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla, 8 Mart gününde kadınlara ve çocuklara özel olarak kapılarını ücretsiz açacak.

SAFARİ PARKI

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi" kapsamında Burç Ormanı içerisinde 1000 dönüme kurulan Hayvanat Bahçesi'nde, Türkiye'nin ilk Safari Parkı açıldı. Safari Parkı'nda; kızıl geyikler, alageyikler, benekli geyikler, ceylanlar, karacalar, dağ keçileri, tiftik keçileri, kamerun koyunları, maymunlar, haflinger ve midilli atları, kangurular, tibet öküzleri, mandalar, develer, kangurular, lamalar, deve kuşları, tavus kuşları ve benzeri birbiriyle bir arada yaşayabilen 25 farklı türde toplam 257 adet hayvan ile yaklaşık 50 farklı türde 500 adet kanatlı hayvan yer aldı.

ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ

Zooloji ve Doğa Müzesi'nde yaklaşık 50 türde 120 kemikli hayvanla 128 türde 427 adet kanatlı bulundu. Müzede kavanozlar içerisinde formhalide edilmiş değişik türlerde 80 adet sürüngen hayvan, 22 türde 78 adet deniz canlılarıyla MÖ 1700 yıllarında yaşamış 7 adet dev mammuthus, dimetrodon, machairodus, gorilla, rhinoceros, t-rex skull kafa, dorudon iskeletlerisergileniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:25 Kaynak: Bültenler

Türkiye, 8 Mart, Hayvanat Bahçesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

Dilan Çiçek Deniz, IMDB'nin Starmetre Listesine Damga Vurdu Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesi, Kadınlar ve Çocuklara Ücretsiz Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]