Hayvanat bahçesi kelaynakların doğal yaşam alanı oldu - Son Dakika

Hayvanat bahçesi kelaynakların doğal yaşam alanı oldu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynakların çoğalması için Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yapılan çalışmalar sonuç verdi, son 5 yılda 4 yavru dünyaya geldi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynakların çoğalması için Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yapılan çalışmalar sonuç verdi, son 5 yılda 4 yavru dünyaya geldi.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynakların sayısının artması amacıyla dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında 4 kelaynak verilen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, bu kuşların sayısı 9'a yükseldi.

2017 yılında yaşlılıktan dolayı 1 yetişkin kelaynağın öldüğü parkta, mevcut 9 kuştan yeni yavrular alınması için çalışmalar yürütülüyor.

"Kelaynakların popülasyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ezgi Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinde 250'nin üzerinde hayvan türü, yaklaşık 3 bin de hayvan nüfusu bulunduğunu belirterek, 400'ü aşkın bitki türü ve 8 bin üzerinde bitki nüfusuyla zengin bir botanik merkezi olduklarını söyledi.

Burada kelaynak, Mısır akbabası gibi nesli tükenme tehlikesi altındaki türlere ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Çelik, "Şu anda 9 kelaynağımız var. Uzun yıllardır 2 birey vardı. 2015 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 4 kelaynak teslim edildi. Uygun üreme koşullarını sağlayarak kelaynaklarımızdan 4 yavru aldık. 2017 yılında yaşlanmış bir kelaynağımızı kaybettik. Bu yıl nisan sonunda havaların ısınıp bir anda soğuması nedeniyle yavru alamadık. Hayvanlar bu duruma adapte olamadı ve verimli yumurtalar alamadık. Seneye yavru alma açısından daha verimli geçeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Çelik, dünyada Fas ve Türkiye'de kelaynak kolonileri kaldığını dile getirerek, Avrupa ve Amerika'daki hayvanat bahçelerinde 1500'ün üzerinde kelaynak bulunduğunu kaydetti.

Kelaynakların popülasyonuna yavrular alarak katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Çelik, "Buradaki koşulları mükemmel şekilde standardize edip, her sene sabit sayıda yavru alıp, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonuyla ortak çalışmayı planlıyoruz. Burada birey alabildiğimizde, hayvanları refah düzeyi yüksek seviyede yetiştirdiğimizde kendileriyle iletişime geçeceğiz. Kelaynaklarımızın refah koşullarını arttırmak, sağlıklı ve huzurlu şekilde yavru verebilmelerini sağlamak, Türkiye'deki popülasyonlarını arttırıp, ileride onların doğaya dönebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, hayvanat bahçesine gelenlerin, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu türü ilgiyle izlediğini belirterek, burada katılımcılara eğitimler vererek bilinçlenmeyi arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

"Davranışlarındaki değişiklik durumlarını kontrol ediyoruz"

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Kanatlılar Bölümü Başbakıcısı Mesut Saya da Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği ile ortak çalışarak kelaynakların yuva ve yemlerini planladıklarını söyledi.

Üreme dönemleri geldiğinde yuva yapmaları için gerekli şartları yerine getirdiklerini kaydeden Saya, kelaynakların 2016 yılından itibaren burada yuva yapmaya başladığını, o dönemden bu yana 4 yeni birey kazandıklarını bildirdi.

Saya, bu kuşların burada doğal koşullara yakın yaşamalarını sağladıklarını, sürekli gözlemler yapıp, kelaynakların davranışlarındaki değişiklik durumlarını kontrol ettiklerini sözlerine ekledi.

Hayvanat bahçesi kelaynakların doğal yaşam alanı oldu

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:46 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesi kelaynakların doğal yaşam alanı oldu - Son Dakika

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