Hayvanat Bahçesi'ne özel kış menüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanat Bahçesi'ne özel kış menüsü - Son Dakika

Hayvanat Bahçesi'ne özel kış menüsü

6 saat önce

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kış hazırlıkları kapsamında hayvanların türlerine göre mevsime özel çalışmalar başlattı.

Hayvanat Bahçesi'ne özel kış menüsü, System.String[]

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kış hazırlıkları kapsamında hayvanların türlerine göre mevsime özel çalışmalar başlattı. Buna göre, ısıtıcılar kullanılarak hayvan barınakları belli derecede sabitlenecek, özel menüyle hayvanların enerjileri yüksek tutulacak.


Kış boyunca, karada yaşayan en uzun ve en büyük hayvan türü olan zürafa marulla, kocaman kulakları, devasa hortumları ve sevimli halleriyle hayvanlar aleminin ilgi çeken üyelerinden filler ise, keçiboynuzu ağacının şekerli yemişiyle beslenecek. Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin en büyüğü olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 325 türden 7 bin 100 hayvanın kış şartlarından etkilenmemesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Afrika ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yaşayan hayvanlardan; fil, zürafa, yılan ve timsahlara özel hazırlıklar yürüten hayvanat bahçesi görevlileri, çalışma temposunu yükseltti. Görevliler, kış aylarına göre düzenlenen barınaklarda hayvanların hem soğuktan etkilenmesinin önüne geçecek, hem de oluşturulan yeni yemek listeleriyle de soğuk havalara dayanıklılığını arttıracak.


Özsöyler: enerji verici ve protein yönünden zengin yemek listesi


Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde soğuyan hava şartlarında özellikle Afrika kökenli hayvanların kışlık barınaklarını ısıtmaya başladıklarını söyledi. Özsöyler, "Hayvanat bahçesi sakinleri için enerji verici ve protein yönünden zengin losyonlar hazırlanıyor. Filler, zürafalar, aslanlar, leoparlar, jaguarlar ve yılanlar gibi hayvanların ısınmaları gerekiyor. Bunun için barınak sıcaklığının üstten ve alttan radiant cihazlarla hayvan türüne göre 25-30 derece arasında olmalıdır yoksa bu hayvanların ölümlerine neden olabilir. Filler ve zürafaların yemek öğünlerinde de kışın yüksek enerji verecek kuru üzüm ve incir gibi besinlerle besliyoruz. Diğer hayvanlarımıza da vitamin ve mineral yönünden zengin takviyeler yapılıyor. Gelen ziyaretçiler hayvanları yazlık barınakta göreceği gibi bazılarını artık kışlık barınaklarda görecek, ama güzel havalarda hayvanlarımızı hava alması için dışarı çıkarıyoruz. Bu yıl hayvanat bahçemizi, 4,5 milyon kişi ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir ilgi var. Ayrıca komşu ülkelerden de misafirlerimiz geliyor. Bu hem hayvanat bahçesinin tanıtımına hem de yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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