Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı - Son Dakika

Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı

31.10.2020 09:55
Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni üyeleri Ara (Macaw) Papağanları için özel yaşam alanı oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni üyeleri Ara (Macaw) Papağanları için özel yaşam alanı oluşturdu. Türkiye'nin en büyük 'Ara Papağan' sergileme barınağı bir dönüm arazi üzerine yapıldı.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, en yeni ve sevimli üyeleri ile zenginleşti. Hayvanat Bahçesi ailesine 10 yeni Ara Papağan katıldı. Hayvanların, doğal ortamlarına yakın barınaklarında daha güvenli, bakımlı ve rahat yaşamaları için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yeni üyeleri 10 Ara Papağan için de özel bir yaşam alanı hazırladı. Daha önce tavuk barınağı olarak hizmet veren alan papağanlar için yeniden düzenlendi. Bir dönümlük alanda doğal bir atmosfer oluşturuldu. Papağanlar kafes yerine doğal ortamda yaşayacaklar.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisi

Macaw Ara Papağan türünün papağan ailesinin en büyük türlerinden biri olduğunu söyleyen Hayvanat Bahçesi yetkilileri, "Küçük kafeslerde sergileme yerine onlar için doğal bir barınak hazırladık. Yeni üyelerimiz eş ve yuva seçimi yaptı. Burada çok mutlu olduklarını söyleyebiliriz. Hatta bir çifte Aşuk ile Maşuk adını koyduk. Üreme programına aldık, çoğalacaklarını düşünüyoruz. Rengarenk oluşları ve ilginç sesler çıkarmaları nedeniyle yeni üyelerimize ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Zaman içerisinde kademeli olarak bu alan içerisine ziyaretçilerimizi de alacağız. Ayrıca Darıca Hayvanat Bahçesinden gelen 22 tane yeşil papağan da ailemize katıldı. Onlar için özel alanlar oluşturduk" diye konuştu. - ANTALYA

Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı
Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı
Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri Ara Papağanlar için özel yaşam alanı yapıldı - Son Dakika


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