HAYVANAT BAHÇESİ SAKİNLERİNE BAHAR HAZIRLIĞI - Son Dakika

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TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların ısınması ile birlikte bahar hazırlıkları başladı. Hayvanların yazlık barınakları hazır hale getirilirken, haşerelere karşı ilaçlandı, beslenme programları hazırlandı.

1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 325 tür ve 7 bini aşkın hayvana ev sahipliği yapılan Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkında hava sıcaklığının mevsim normallerine gelmesi ile birlikte hayvanlar için tedbirler alınıyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hayvanların serinleme havuzları temizlenirken, mevsim meyvelerinden oluşan beslenme programları hazırlandı. Ayrıca bahçede bulunan Gabi ve Pili isimli fillerin ayak bakımları yapılıp, tırnakları törpülenerek ilaçlandı.

'BAHAR HAZIRLIKLARI TAMAM, YAZ MENÜLERİNE GEÇİYORUZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, havaların ısınması ile birlikte hayvanat bahçesinde bahar hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, nisan ayından itibaren ziyaretçi sayısında önemli bir artış olacağına inandıklarını söyledi. Şu anda öncelikli olarak hayvanların yazlık alanlarının tekrar elden geçirildiğini serinleme havuzlarının da temizlendiğini anlatan aynı zamanda hayvanlar için yaz menülerine geçtiklerini belirten Özsöyler, şöyle dedi:

"Doğal yaşam merkezimizde 350 türden 7 bin 500 tane canlıyı misafir ediyoruz. Tüm hayvanlarımız için doğal yaşam alanlarına uygun yaşam alanları dizayn ediyoruz. Uzun bir kış sürecinin ardından artık yaz ayı yüzünü göstermeye başladı. Nisan ayından itibaren ziyaretçi sayımızda da önemli bir artış olacağına inanıyoruz. Şu anda öncelikli olarak hayvanlarımızın yaz ayı yaklaştığı için yazlık alanlarının tekrar elden geçirilmesini sağlıyoruz. Barınaklar ve havuzlar temizleniyor. Dezenfekteler yapılıyor. Ağaçlar budanıyor. Hayvanlarımızı böylelikle yazlık alanlarına hazırlıyoruz. Bunun yanında hayvanlarımız yaz ayı yaklaştığı için yaz menülerine de geçiyoruz. Fillerin ayak bakımlarından tutun, yazlık barınaklardaki tüm ihtiyaçları tamamlıyoruz. Özellikle filler çok spesifik ve narin hayvanlardır. Ayakları da çok hassastır. Çünkü ayaklarına en ufak bir taş ya da kıymık girdiği zaman ayakları enfeksiyon kapabiliyor. Tüm hazırlıklarımız ile birlikte yaz mevsimine hazırız."

3 AYDA 750 BİN ZİYARETÇİ

Özsöyler, yıl başından bu yana 750 bin ziyaretçi ağırladıklarını da dile getirerek, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı olarak Türkiye'nin en büyüğü, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük doğal yaşam merkezi. Bunun içinde safari parkımız, tropik kelebek merkezimiz, zooloji ve doğa müzemiz, akvaryum birimlerimiz bulunmakta. Ayrıca burada bütün hayvanlar doğal yaşamlarına uygun barınaklarda yaşamlarını sürdürmekte. Yaklaşık olarak yılda beş milyon kişiyi ağırlıyoruz. Bu ziyaretçi sayısının yüzde 80-85'i çevre illerden ve yabancı ülkelerden şehrimize geliyor. Doğal yaşam alanımıza 2022 yılı içerisinde şu ana kadar 750 bin ziyaretçimiz geldi" şeklinde konuştu.