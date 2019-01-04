Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinde Abaküsle Nüfus Sayımı

Hayvanat Bahçesinde Abaküsle Nüfus Sayımı

39 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'daki hayvanat bahçesinde, yıllık yapılan yoklamada 700'den fazla tür hayvan sayılmaya başlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki hayvanat bahçesinde, yıllık yapılan yoklamada 700'den fazla tür hayvan sayılmaya başlandı. Sayım için kullanılan farklı teknikler arasında abaküslerin ve kara tahtaların yer alması dikkat çekti.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:55 

Londra, İngiltere, Dünya
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