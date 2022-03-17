HAYVANAT BAHÇESİNDE BAHARLA YAVRULAR DOĞMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda, baharın gelişiyle yeni yavrular da dünyaya gözlerini açıyor. Saanen keçisi ve cüce keçi yavrularken, dişi deve kuşu da yumurtalarının üzerini toprakla örtüp kuluçkaya yattı.

Baharın gelmesiyle birlikte Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda birçok hayvan doğum yaptı. Üçüz dünyaya getiren dişi Saanen keçisinin yanı sıra, cüce keçiler de yavruladı. Çalı kangurusu ise yavrularını karnının üzerindeki kesede korumaya aldı. Kanatlı bölümündeki deve kuşu ve papağanlar kuluçka dönemine girdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Dr. Aygül Arsun, baharın gelişiyle birlikte canlanmaya başlayan doğanın, hayvanlar aleminde de yeni doğumların habercisi olduğunu söyledi. Dr. Aygül Arsun, "Bahçede her türden hayvanı görme fırsatı bulan ziyaretçiler, yeni doğum yapan yavrulara özel ilgi gösteriyor" dedi.

'BAHARLA DOĞUM SEZONU AÇILDI'

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olduklarını belirten Arsun, "Baharla birlikte doğumlar başladı. Hayvan sayımız hızla artıyor. Geyikler ve dağ keçilerinin yanı sıra kanatlılar da doğum sezonunu açtı. Bahçemiz baharla birlikte çok yoğun ilgi görüyor. Bu dönemde en çok da okullardan ziyaretçi alıyoruz. Hafta sonları ise her yaş grubundan vatandaşlar bahçemizi ziyarete geliyor. Yeni hayvan türleri ve yeni yaşam alanlarıyla birlikte ziyaretçi sayımızı her geçen yıl artırıyoruz" diye konuştu. (DHA)