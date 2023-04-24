Hayvanat bahçesinde deveye yaklaşan çocuk az kalsın ölüyordu - Son Dakika
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Hayvanat bahçesinde deveye yaklaşan çocuk az kalsın ölüyordu

24.04.2023 15:19

Denizli'de gerçekleşen olayda, hayvanat bahçesinde bulunan bir deve, ziyaretçi küçük çocuğun kendisine yaklaşmasını görerek bir anda ağzıyla çocuğun ensesinden yakalayarak havaya kaldırdı. Babası çocuğunu son anda devenin saldırısından kurtardı. Çocukta yumuşak doku zedelenmesi tespit edilip hemen tedavi altına alındı. Yaşanan bu şanssız olay ise başka bir ziyaretçinin cep telefonunda kayda alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Çamlık Parkı içinde, hayvanat bahçesine ailesiyle gelen 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, buradaki hayvanları izlemeye başladı.

AĞZIYLA ENSESİNDEN YAKALAYIP HAVAYA KALDIRDI

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı. Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı.

Hayvanat bahçesinde deveye fazla yaklaşan çocuk ölümden döndü

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

Hayvanat bahçesinde deveye fazla yaklaşan çocuk ölümden döndü

ÇİTLERİN BOYU UZATILDI

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı.

Hayvanat bahçesinde deveye fazla yaklaşan çocuk ölümden döndü
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: o deveyi kesip etinin 10 kilosunu o çocugun ailesine geri kalanıda fakirlere dagıtılsın. Cevap Yaz 11 14 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Beyin sorun olmadan tedbir almayı gerektirir Depremler , seller , orman yangınları, iş kazaları gibi Dünya bizi kıskanıyor Cevap Yaz 67 28 Yayından Kaldır
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Pamukkale, Denizli, Çocuk, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinde deveye yaklaşan çocuk az kalsın ölüyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayvanat bahçesinde deveye yaklaşan çocuk az kalsın ölüyordu - Son Dakika
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