Hayvanat bahçesinde deveye yaklaşan çocuk az kalsın ölüyordu

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Çamlık Parkı içinde, hayvanat bahçesine ailesiyle gelen 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, buradaki hayvanları izlemeye başladı.

AĞZIYLA ENSESİNDEN YAKALAYIP HAVAYA KALDIRDI

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı. Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

ÇİTLERİN BOYU UZATILDI

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı.