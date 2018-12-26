Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinde Kar Güzelliği

Hayvanat Bahçesinde Kar Güzelliği

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Hayvanat Bahçesinde Kar Güzelliği, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kartpostallık manzaraların oluştuğu hayvanat bahçesinde, özellikle kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçilerinin açık barınaklarında karda dolaşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kar yağışının ardından zebra, kaplan ve maymun gibi bazı hayvanlar ise kapalı barınaklarında ısındı. Hayvanat bahçesinin sakinlerine vücut dirençlerinin düşmemesi için vitamin ve mineral katkıları ile kalori oranı yüksek yemler veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 180 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin hayvan bulunduğunu söyledi.

Hayvanat bahçesinde 158 türde hayvan bulunduğunu belirten Bacak, şunları kaydetti:

"Kayseri'ye bugün kar yağdı. Barınaklarımızda hayvanların yaşam kalitelerini yükseltme adına elektrikli ve doğal gazlı ısıtma sistemlerimiz var. Hayvanlarımızın sağlıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Her mevsim şartlarında yaşayan hayvanlarımız mevcut. Hayvanlarımızın yem katkı maddelerini dönem dönem değiştiriyoruz. Kış mevsiminde de enerji miktarlarını arttırıcı yemler vermekteyiz. Karı seven hayvanlar kar yağışının ardından daha mutlular. Sıcak iklimi seven hayvanların ise moralleri biraz düşüyor."

Bacak, hayvanat bahçesine ziyaretçileri beklediklerini de sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:55 Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Kayseri, Kar, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:32:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinde Kar Güzelliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]