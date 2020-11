Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 1 Aralık tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Kış aylarında hayvanların bakımları ile ilgili bilgiler veren Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Hayvanların kışı rahat geçirebilmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz" dedi.

Hayvanat Bahçesinin tadilat dolayısı ile kapandığını ve 1 Aralık tarihinden itibaren ziyaretçilerine kapılarını açacaklarını söyleyen Burhanettin Bacak, "Pandemi ilan edildikten sonra topluma açık bazı alanlar ziyarete kapatılmıştı. Bizim hayvanat bahçemiz kapatıldı, daha sonra yeniden ziyarete açıldı. Vatandaşlar evlere kapanmaktan biraz sıkıldılar. Bu tür yerlere talep biraz yoğun oldu. Her ne kadar talep yoğun olsa da biz maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hayvanat bahçemize ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz. İlgiden de memnunuz. Şimdilik de belli bir süre tadilat nedeni ile ziyarete kapattık. 1 Aralık'ta tekrardan ziyarete açacağız. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyaraktan ziyaret etmelerini bekliyoruz. Kayseri, karasal iklime sahip bir konumda bizimde hayvanat bahçemizde yaz ortamında yaşayan hayvanlarımız var. Bu hayvanlarında barınaklarını yapım esnasında o şekilde ayarladık. Bununla ilgili çalışmaları veteriner hekim ve teknik ekipteki arkadaşlarımız yapıyor. Hayvanlarımızın sıkıntısız bir şekilde kış şartlarını atlatması için her türlü imkanı sağlıyoruz" dedi.

Burhanettin Bacak yaralı hayvanların tedavilerinin hayvanat bahçesi veterinerleri tarafından yapıldığını ve doğaya salındığını söyleyerek, "Orman Su İşleri Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, doğada yaralı bulunan Şahin ve ya diğer hayvanları veteriner hekimimiz tarafından bakımları, kontroller ve tedavileri yapıyoruz. Doğaya bırakılması uygun olan hayvanları, Orman Su İşleri Müdürlüğüne teslim ediyoruz ya da biz doğaya bırakıyoruz. Hayatını dışarı da idame ettiremeyecek hayvanları ise hayvanat bahçemizde ki belli bir bölümde misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bacak, "Ayıların kış uykularına yatmaları enerji ihtiyaçlarını daha aza indirme yönünde olur ama buradaki ayıların kış uykusuna yatma gibi bir şeyi yok. Birde ziyaretçilerin sürekli ilgisi olduğu için bakımı, beslemesi her ne kadar doğal ortam gibi ayarlansa da hayvanlarımız doğal ortamda gibi değil. Burası da her ne kadar ayarlanmış olsa da doğal ortamda bulunmadıkları için hayvanlarımızın günlük temizliklerini yapan personelimiz mutlaka barınağına giriyor ve ya yemleme saatleri oluyor. Bunun için bizimkilerin kış uykusuna yatma gibi bir şeyi yok. İçerisi de zaten kış mevsimine uygun tasarlanmış. Isıtıcısı, her şeyi var. Yıllardır burada bu şekilde yaşadıkları için unuttular" şeklinde konuştu. - KAYSERİ