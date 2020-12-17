Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı - Son Dakika

Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı

17.12.2020 08:24
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinde hayvanlar için kış hazırlıkları başladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki hayvanat bahçesinde hayvanlar için kış hazırlıkları başladı. Hayvanların kışın soğuktan etkilenmemesi için kapalı alanlara yalıtım uygulanırken, her hayvanın habitatına ve yaşam şekline uygun koşullar sağlanmaya çalışılıyor.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki 250 farklı türde yaklaşık 3 bin hayvanı barındıran Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda kış hazırlıkları devam ediyor. Hayvanat bahçesinde özellikle sıcak iklime alışık olan hayvanların yaşam alanlarının revize edilip her hayvanın yaşam koşullarına göre özel bir önlem alındığını belirten Hayvan Bölümü Yönetim Müdürü Nil Can Açıkgöz, çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Amaçlarının hayvanat bahçesinde bulunan her canlıya kendi yaşam alanına uygun koşullar sağlamak olduğunu belirten Nil Can Açıkgöz, "Kış hazırlıklarında her zaman yaptığımız gibi rutin işlerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Bütün barınakların içlerini dezenfekte edip, izolasyon sürecini kontrol ettik. Suluklar ve yemlikleri kontrol ettik. Genelde bütün hayvanların kışlık barınakları var bu barınakları yazın da kullanıyorlar akşam olduğu zaman. Bazı barınaklarda ultraviyole lambaların değişimini tamamladık. Kışın hayvanların soğuk bir ortamda kalmamaları için ısıtıcıları denetledik. Bünyemizde bulunan bütün hayvanların kışın yiyeceği besinleri gözden geçirdik. Yem alımları yapıldı, bazı hayvanların yemek ihtiyacını kışın temin etmek zor oluyor o nedenle şimdiden depolarımızı doldurduk. Hem et olsun hem de diğer ürünler olsun hepsini depoladık" dedi.

Şu anda koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyaretçiye kapalı olan hayvanat bahçesinde salgın nedeniyle de çok sıkı tedbirler uygulandığını ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Pandemi dönemine özel hazırlıklarımız da var. Bütün yırtıcı kedi grubu ve maymunların bulunduğu alanlarda ekstra önlemler aldık. Bütün barınakların önüne ekstra koruyucu bir alan çekmiştik buraya gelen ziyaretçilerden hayvanlara bir şey bulaşmaması için. Çoğu barınakta camlı bölümler vardı ziyaretçilerle temas hiç yoktu ama buna rağmen biz ekstradan alabileceğimiz bütün önlemleri aldık. Hayvanlarla bakıcılar arasında asla bir temas olmuyor, iki korumalı kapı sistemi sayesinde. Bu önlemlere çok dikkat etmiştik hayvanat bahçesinin ziyaretçi kabul ettiği dönemlerde."


Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı
Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinde kış hazırlıkları başladı - Son Dakika


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