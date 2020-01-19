Hayvanat bahçesinde özel kış menüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinde özel kış menüsü - Son Dakika

Hayvanat bahçesinde özel kış menüsü

7 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde soğuk kış günlerinde hayvanlar için özel menü hazırlanıyor.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde soğuk kış günlerinde hayvanlar için özel menü hazırlanıyor. Isıtıcılar ile hayvan barınaklarında ısı belli derecede sabitlenirken, özel menüyle hayvanların enerjileri de kış aylarında yüksek tutuluyor.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı'nda hizmete açılan hayvanat bahçesinde şu sıralar soğuk hava koşulları nedeniyle ziyaretçi sayısı bir hayli düştü. 70 dönüm arazi üzerine kurulu B tipi hayvanat bahçesinde bulunan 78 türden bin 249 hayvana soğuk kış günlerinde özel bakım uygulanıyor. Yaz aylarında ilginin yoğun olduğu hayvanat bahçesinde mevsimsel koşullar nedeniyle ziyaretçi sayısının ciddi oranda düştüğünü belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, sakin geçen bu aylarda hayvanların kış şartlarında yaşam koşullarına dikkat edildiğini söyledi.


Hayvanat bahçesinin sorumlu veteriner hekimi Seda Sezikli ise, özellikle kış aylarında enerjisi yüksek gıdalar ile hayvanların beslenmesine takviye yaptıklarını ifade etti. Sert geçen kış koşullarında hayvanların enerji verimliliğini arttırma adına özel menü programları uyguladıklarını belirten Sezikli, hayvan türlerine göre besin değeri yüksek ve enerji veren gıdaları tercih ettiklerini söyledi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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