Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı - Son Dakika

Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı

6 saat önce

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.

Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı, System.String[]

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.


Edinilen bilgiye göre, hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda Bekir İ. isimli görevli, aslanlara yem bırakmak için kafesin içine girdi. Bu sırada Bekir İ.'ye saldıran aslan, görevlinin parmağını kopardı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kafesten çıkarılan Bekir İ., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Bekir İ.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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