Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı - Son Dakika

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Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı
6 saat önce
Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.
Edinilen bilgiye göre, hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda Bekir İ. isimli görevli, aslanlara yem bırakmak için kafesin içine girdi. Bu sırada Bekir İ.'ye saldıran aslan, görevlinin parmağını kopardı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kafesten çıkarılan Bekir İ., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Bekir İ.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ
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