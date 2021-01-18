Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor

18.01.2021 11:05

Son dakika haberleri: Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.

Büyükşehir Belediyesince 1998 yılında kurulan, 138 türden 1500 civarında hayvanı barındıran tesiste, yoğun kar yağışı, ağır hava şartlarına alışkın hayvanlara adeta doğal yaşamlarını hatırlattı.

Hayvanat bahçesinde, zor kış koşullarına alışkın olan kaplan ve penguenlerin beslenme saatleri drone ile görüntülendi.

Beslenme saatinde, doğal ortamına uygun hazırlanan besinleri yiyen, hayvanat bahçesinin avcı konuklarından Sibirya kaplanına, avcılık özelliklerini unutmaması için etler doğrudan verilmiyor. Bakıcılar, etleri bahçedeki ağaç gövdelerine ve özel hazırlanan direklere gizliyor.

Saklanan etleri koklayarak bulan kaplan, ağaçlara ve yaklaşık 3 metre boyundaki direklere tırmanarak bunlara ulaşıyor.

"Victor" adı verilen kaplan, beslenmesinin ardından kar üstünde gezinip ağaç altlarında yatarak vakit geçiriyor.

Penguen, kızıl geyik ve kırmızı pandalar...

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika pengueni türüne ait 16 birey bulunuyor.

Günün belli vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan menülerinde sardalya balığı yiyen penguenler, bakıcıları tarafından elle besleniyor.

Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor.

Kızıl geyiklerin ise bakıcılarına olan bağlılığı dikkati çekiyor.

Otçul olan türün erkek bireyleri, ihtişamlı boynuzlarıyla hayvanat bahçesine renk katıyor.

Kış şartlarına dayanıklı olan kırmızı pandalar da yaşam alanlarında karın tadını çıkarıyor.

Soğuğa alışkın olmayan diğer hayvanlar ise kış mevsimini ısıtıcılar bulunan barınaklarında geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan günlerde Bursa Hayvanat Bahçesi'nde aynı anda en fazla 1000 ziyaretçi bulunabiliyor.

Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor
Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor
Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor
Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Hayvanat bahçesindeki beslenme saati belgeselleri aratmıyor - Son Dakika


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