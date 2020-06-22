Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika

Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyarete kapatılan 100 farklı türden 400 canlının yaşadığı hayvanat bahçesindeki canlılar bugün itibariyle ziyaretçileriyle buluştu.

Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyarete kapatılan 100 farklı türden 400 canlının yaşadığı hayvanat bahçesindeki canlılar bugün itibariyle ziyaretçileriyle buluştu.

Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu Jungle Park, kapılarını bugün yeniden misafirlerine açtı. Uluslararası sağlık standartlarına uygun tüm önlemlerin alındığı mini hayvanat bahçesinde birbirinden farklı 100 türden yaklaşık 400 canlı bulunuyor. Dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, renkli kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisindeki köpekbalıkları, tropik resif balıkları, kaplumbağalar ve egzotik kuşları yakından görme fırsatı bulan ziyaretçiler, canlıların olağanüstü dünyalarını keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Karantina sürecinin ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşan canlılar 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu.

İÇERİDEKİ CANLILAR ZİYARETÇİLERİ ÖZLEDİ

Vahşi doğayı keşfetme imkanı sunarak, farklı canlıların yaşam şekilleri hakkında insanları bilgilendirmekten mutluluk duyduklarını söyleyen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "16 Mart'ta faaliyetlerimize geçici bir süreliğine ara vermiştik bugün de açılışımızı yaptık. İçeride 100'den fazla türe 400'den fazla canlıya ev sahipliği yapıyoruz. Toplam 2 bin 500 metrekarelik alana sahibiz. Kapalı olduğumuz süre boyunca içerideki canlılarımız misafirlerini çok özlediler. Şimdi günün kurallarına göre sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları gözeterek ve gerekli önlemleri alarak misafir kabulüne başladık" dedi.

ZİYARETÇİ KAPASİTESİ YÜZDE 50 AZALDI

İçerde alınan önlemlerden en önemlisinin ziyaretçi kapasitesinde yüzde 50 azalmaya gidilmesi olduğunu dile getiren Tonger, "Burada 200 kişiye yakın kişiyi eş zamanlı ağırlayabiliyorduk. Şimdi misafir sayısı 100 kişiyi geçmeyecek. Ailelerin ve onların dışında olan misafirlerin sosyal mesafesi çok önemli. Alışveriş merkezinde de maskesiz dolaşma kesinlikle yok. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. İçeriye girerken ateş ölçümü yapıyoruz. Ateş olması gereken seviyedeyse içeri girişlere izin veriyoruz ve turlarını tamamlama şansına sahip oluyorlar." diye konuştu.

CANLI BAKIMLARI DA KURALLARA UYGUN YAPILIYOR

Canlılara bakım yaparken de kurallara özen gösterdiklerini belirten Tonger, "Giydiğimiz elbiseler, kullandığımız siperlik ve maskeler, dezenfektanlara çok dikkat ediyoruz. Gönül rahatlığıyla aileler burayı gezebilirler ve içerideki canlılarla hasret giderebilirler. Ana prensibimiz doğadaki ortamlarına en yakın şekilde misafir ediyor olmak. Canlılara eskiden de fiziksel olarak temas yoktu. Şimdi de aynı şekilde ziyaret etme şansına sahipler. Hepsi de bu anı sabırsızlıkla bekliyor." dedi.

VETERİNER HEKİMLER EŞLİK EDİYOR

İçeride sürüngenlerden böceklere, böceklerden akvaryum canlılarına kadar birçok türde canlının mevcut olduğunu hatırlatan Tonger, şunları söyledi:

"Canlılarımızın bakımları veteriner hekim eşliğinde yapılıyor. Uluslararası standartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde buraya uyguluyoruz. Veteriner hekimlerimiz sürekli bizimle. Beslenmelerine çok özen gösteriyoruz. Her canlının ayrı bir diyet programı var. Besinlerini özenle seçiyor, farklı ürünler vermeye gayret ediyoruz."

ARKADAŞINI ALAN HAYVANAT BAHÇESİNE GELDİ

26 yaşındaki ziyaretçi Busenur Elmas, "Zorlu bir pandemi sürecinden geçtik. Bu süreçten sonra da bu parkın açılması bizi çok mutlu etti. Ben daha önce de gelmiştim ama şimdi arkadaşımı getirdim. Dikkatimi en fazla ipek maymunu çekiyor. Normalde hayvanlardan korkarım ama ipek maymunu benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Kubilay Özdemir ise, uzun zamandır buraya gelmeyi beklediğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Farklı iklimlerin hayvanlarıyla karşılaşmak gerçekten çok güzel. Belgesellerde görebileceğimiz bir ortam. En çok dikkatimi timsahlar çekiyor, onlara bayılıyorum" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Tema Vakfı, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi         
19:05
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı         
18:44
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak         
18:42
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti         
18:38
Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini uyurken bıçaklayıp intihar etti         
18:37
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor         
17:49
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı         
17:42
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz         
17:42
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü         
17:41
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı         
17:25
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz         
17:23
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi         
17:20
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi         
17:19
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir         
17:06
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi         
16:43
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı         
16:32
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti         
16:27
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 19:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanat bahçesindeki canlılar ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei