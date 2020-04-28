Hayvanat bahçesindeki canlıların ziyaretçi özlemi - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre ziyarete kapatılan 100 farklı türden 400 canlının yaşadığı hayvanat bahçesindeki sevimli dostlar ziyaretçilerini dört gözle bekliyor. İnsan sesini taklit yeteneğiyle birçok yerde kafeslerde bakılan papağan, bakıcılarını görünce sevinçten bağırmaya başladı. Yetkililer insana alışkın olan papağanın özlem duyduğu için bağırdığını söyledi.

Köpekbalığından yılana, Macaw papağanından maymunlara 100 farklı türden 400 canlının yaşadığı İsfanbul Eğlence ve Alışveriş Merkezi'nin içinde yer alan Jungle Park, koronavirüs nedeniyle geçici bir süre ziyaretçiye kapatıldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda yer alan merkezdeki canlılar, bu süre içerisinde insana hasret kaldı. Özel olarak beslenen bu canlılar için çalışmaların devam ettiğini söyleyen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Canlılarımızla en iyi şartlarda mevcut rutinini devam ettirerek faaliyetlerimizi koruyoruz. Covid-19'dan sonra insanları, misafirlerimizi özleyen canlılarımız da var. Özel giysilerimizi, maskelerimizi, eldivenlerimizi giyiyor, mesafeyi koruyarak canlılarımızı kendi rutin beslenme alışkanlıkları çerçevesinde beslemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

KİMİSİ ÖZLEM DUYARKEN, KİMİSİ YALNIZLIĞIN TADINI ÇIKARIYOR

Mini hayvanat bahçesindeki canlıların rutinini bozmadan çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tankut Tonger, "Personellerimiz buradaki canlılarla onlar sanki insanmış gibi ilişkilerini geliştirdiler. Bu çerçevede, özellikle evcil hayvanlardan kafeste olanlar, gerçekten günlük ziyaretçileri çok özlüyorlar. Biz de misafirlerin yerini tutamıyoruz ama olabildiğince psikolojik olarak destek vermek adına duygusal ilişki kurmaya gayret gösteriyoruz. Bazı canlılar da doğası gereği yalnız kalmayı tercih ediyor. Onlar da bugünün tadını çıkaran canlılarımız oluyor. Bizler de canlılarımız da misafirlerimizi çok özledik ve açılış gününü iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BESLENMELERİNE ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Jungle Park Operasyon Müdürü Yusuf Oruç Turan ise, koronavirüsün canlıların bakımlarını çok fazla etkilemediğine dikkat çekti.

Turan, "Her gün sabah akşam beslediğimiz, haftalık ve gün aşırı beslediğimiz canlılarımız var. Türler farklı olduğu için beslenmeler de farklı olabiliyor. Daha önce ne kullanıyorsak; hangi yemleri, vitaminleri veriyorsak yine aynı şekilde devam ediyoruz" dedi.

"KİŞİSEL KORUYUCU İLE MÜDAHELE"

Canlılarla temas kurmadan beslenmelerin gerçekleştiğini belirten Turan, "Temas daha önce de yoktu bu süreçte de yok. Personellerimiz kişisel koruyucularını giyerek müdahalede bulunuyorlar. Önce kendilerini koruyarak hayvanları korumaya devam ediyorlar. Bu durumlarda da çok değişiklik olmadı çünkü hayvanat bahçelerinde bu kişisel koruyucuların kullanılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"CANLILARA YETECEK STOĞUMUZ VAR"

Her canlının beslenme alışkanlığının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz birçok besin çeşidi alıyoruz. Meyve sebze verdiğimiz canlılar ve et, balık ve tavuk türü verdiğimiz canlılar var. Bu süreçte biraz daha stoklu çalışmaya özen gösteriyoruz. Yemlerde, tarihi geçmeyecek ürünlerde daha çok stoklu çalışıyoruz. Yemleri, etleri ve tavukları stok yapabiliyoruz. Sebze ve meyveler ise çabuk bozulacağı için hal ile görüşüyoruz ve ürünlerimizi alıyoruz."

- Karaköse