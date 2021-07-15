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Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı - Son Dakika

Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:15

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın kafesinden kaçması büyük korku yaşattı. Aslan uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken, yaraladığı bakıcı Cebrail K. hastaneye kaldırıldı. Aslanın kafesinden kaçmasına tanıklık eden bir ziyaretçi, yaşadığı korku dolu anları "Bakıcı koşa koşa önümüze geldi. Yüzü parçalanmıştı, kanlar içindeydi. Bize 'Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık" sözleriyle anlattı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçtı. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan hayvanat bahçesinde büyük paniğe neden oldu. Aslanın kaçması üzerine hayvanat bahçesi boşaltılırken aslanı yakalama çalışmaları başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Aslan hayvanat bahçesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken aslanın yaraladığı Cebrail K. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı hayvanat bahçesine girişler bir süreliğine durduruldu. Aslanın kaçtığı duyan vatandaşlar hayvanat bahçesinden hızla çıkarken korku dolu anlar yaşadı.

Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı yaşadığı korkuyu anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, 'Aslan var, kaçın' diye bağırdı

"BİR KAPIYI KIRIP 15 DAKİKA BOYUNCA ORADA BEKLEDİK"

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez yaşadıklarını anlattı. Aslanların olduğu bölüme geldiklerinde aslanın bir tanesinin kafesinden dışında gezdiğini belirten Söylemez, "Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize 'Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik. Kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize 'Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış' falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular" ifadelerini kullandı.

HAYVANAT BAHÇESİNE GİRİŞLER TEKRAR AÇILDI

Aslanın etkisiz hale getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrardan açılırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi.

Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, Aslan var, kaçın diye bağırdı

Hayvanat Bahçesi, Uyuşturucu, Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, 'Aslan var, kaçın' diye bağırdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Murat DEMİREGER: Eline iki çubuk alıp birbirine vurup, sürekli olarak "aslan kaç parapara pom" diyorsun. Aslan teğet geçiyor. Bu tür durumlarda bu minik kedi ya teğet geçer yada içinden geçer. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı - Son Dakika
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