Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçtı. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan hayvanat bahçesinde büyük paniğe neden oldu. Aslanın kaçması üzerine hayvanat bahçesi boşaltılırken aslanı yakalama çalışmaları başlatıldı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Aslan hayvanat bahçesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken aslanın yaraladığı Cebrail K. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı hayvanat bahçesine girişler bir süreliğine durduruldu. Aslanın kaçtığı duyan vatandaşlar hayvanat bahçesinden hızla çıkarken korku dolu anlar yaşadı.

"BİR KAPIYI KIRIP 15 DAKİKA BOYUNCA ORADA BEKLEDİK"

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez yaşadıklarını anlattı. Aslanların olduğu bölüme geldiklerinde aslanın bir tanesinin kafesinden dışında gezdiğini belirten Söylemez, "Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize 'Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik. Kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize 'Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış' falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular" ifadelerini kullandı.

HAYVANAT BAHÇESİNE GİRİŞLER TEKRAR AÇILDI

Aslanın etkisiz hale getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrardan açılırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi.