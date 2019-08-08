Son Dakika Haberleri: Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu
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Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu

1 saat önce

Macaristan'ın Nyeregyhaza hayvanat bahçesinde 6 gün önce doğan Rothchild cinsi zürafa yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Hayvanat bahçesindeki yavru zürafa ilgi odağı oldu, System.String[]
Macaristan'ın Nyeregyhaza hayvanat bahçesinde 6 gün önce doğan Rothchild cinsi zürafa yavrusu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Zürafanın bir alt türü olan Rothchild zürafası nesil tükenme tehlikesinde olan hayvanlar arasında bulunuyor. Vahşi doğada bin 669 Rothchild zürafası olduğu tahmin ediliyor. - BUDAPEŞTE
Macaristan, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
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