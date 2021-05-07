HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI - Son Dakika

HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI

07.05.2021 10:18

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Hayvanat Bahçesinde hayvan popülasyonunun artması sevinç yarattı.

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Hayvanat Bahçesinde hayvan popülasyonunun artması sevinç yarattı. Özellikle 10 gün önce doğan lama ile doğduğundan bu yana annesinin sırtından inmeyen yavru lemur, çalışanların maskotu haline geldi. Hayvanat Bahçesi Müdürü Uzman Biyolog Nurben Koptekin, ziyaret kapalı olması nedeniyle hayvanların yaşam alanlarını yenileme çalışmalarını daha rahat tamamladıklarını ifade ederek, 'Yeni doğumlar bizim için tarif edilmez bir sevinç. Özellikle geldiğimizde sabah görürsek büyük sürpriz oluyor. Kendi yavrunuz olmuş kadar seviniyorsunuz' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvanat Bahçesi, bir süre önce koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Bu durumu fırsata çeviren Hayvanat Bahçesi çalışanları, hayvanların yaşam alanlarını yeniden düzenlerken, 15 yeni doğumun da yakından takibini sürdürdü. Yaklaşık 124 türün yer aldığı Eskişehir Hayvanat Bahçesinde, yeni doğumlar ise büyük sevinç yarattı. Özellikle son 5 ayda aralarında macaw papağanı, lemur, lama, coati, marmoset maymunu, tropik kuşlar, wallaby cüce kanguru ve Afrika koyunlarının yavrusu oldu.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Uzman Biyolog Nurben Koptekin, Güney Afrika pengueni Humboldt ve Güney Afrika kürklü fokun, bir çok sürüngen ve tropik kuş türünün Türkiye'de sadece Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yer aldığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hayvanat bahçesinin ziyaret kapalı olduğunu hatırlatan Koptekin, 'Korona sürecinde maalesef zaman zaman kapandığımız zamanlar oldu ama biz ekip olarak aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız burada görevlerinin başındalar ve hayvanların her türlü bakımlarına devam ediyorlar. Bu dönemde hayvanlarda üreme de devam ediyor. Tam şu an içinde bulunduğumuz sezon da yavru sezonu. Hala gebeliği devam eden hayvanlarımız var, kuluçkada yatan kuş türlerimiz var' dedi.

'KENDİ YAVRUMUZ DOĞMUŞ GİBİ SEVİNİYORUZ'

Hayvanat bahçesindeki hayvanların yavruladığında çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Koptekin şunları söyledi:

'Doğum yapan hayvanlarımız var, aramıza yeni katılan bebek üyelerimiz var. Lemurlar ve marmosetler doğum yaptılar. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü lamamızın bir bebeği oldu. Çok uzun zamandır 5-6 yıldır lamadan yavru alamıyorduk. Bu yıl yavrumuz oldu. Ceylanlarımız şu anda gebe, bu ay içinde onlardan da yavru bekliyoruz. Humboldt penguenlerimiz kuluçkada, onlardan yavru bekliyoruz. Üç ay kadar önce mirketlerimiz doğum yaptılar. Onlarda üçüz yavrularımız oldu. Bu tarif edilmez bir sevinç. Özellikle geldiğimizde sabah görürsek büyük sürpriz oluyor. Hemen herkes birbiri ile paylaşıyor. Diğer barınaklarda çalışanlar gelip ziyaret ediyorlar. Çok büyük bir sevinç gerçekten. Kendi yavrunuz olmuş kadar seviniyorsunuz desem abartmış olmam'

ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR

Hayvanat bahçesinde yaklaşık 5 yıldır yavru vermeyen lamanın doğum yapması da ayrı bir sevinç yarattı. Henüz 10 günlük olan yavru lama, annesinin yanından bir an olsun ayrılmazken, doğduğundan bu yana annesinin sırtından inmeyen yavru lemur, çalışanların maskotu haline geldi.

HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI
HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI
HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI
HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ YENİ DOĞUMLAR SEVİNÇ YARATTI - Son Dakika


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