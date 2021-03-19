Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı - Son Dakika

Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

19.03.2021 13:11
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde 2 kişinin, seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra keserek yediği olaya ilişkin, hayvanların bakıcıları yaşananları anlattı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde 2 kişinin, seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra keserek yediği olaya ilişkin, hayvanların bakıcıları yaşananları anlattı. Bakıcılardan Satılmış Miyanyedi ailesinden daha fazla hayvanat bahçesindeki hayvanlarla zaman geçirdiğini belirterek, "Dere boyunda kan izlerini gördüm. Dış telin açık olduğunu ve hayvanın oradan alındığını anladım. Amirime geyiğin vurulup araçla alınmış olabileceğini söyledim" dedi.

Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, 22 Şubat gecesi 2 kişi tarafından kafesinin kilidi kırılarak çalındı. Fabrikanın boş arazisine götürülen alageyik burada tüfekle vuruldu. Fabrika alanının tellerini keserek girdikleri yerden alageyiği sürükleyerek çıkaran şüpheliler, kamyona yükledikleri hayvanı köye götürdü.

Sabah geyiğin kafesinde olmadığını gören hayvanat bahçesi görevlileri, kaçtığını sandıkları hayvanı çevrede aramaya başladı. Kan izlerini görünce hayvanın çalındığını anlayan görevliler, jandarmaya haber verdi. Hayvanat bahçesindeki bakım nedeniyle, güvenlik kameralarının bulunmadığı bölgede yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, hayvanat bahçesine yakın bölgeler ile güzergahlardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, alageyiğin taşındığı kamyonu tespit etti. Kamyonun plakasından yola çıkan jandarma ekipleri, şüpheliler Celal Adıbay (57) ile Murat Benli'yi (48) önceki gün gözaltına aldı.EVİNİN AHIRINDA KESMİŞJandarmada ifade veren şüphelilerden Celal Adıbay, alageyiğin kaçırılmasıyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Adıbay, arkadaşı Murat Benli'nin kendisini almaya gelmesini söylediğinde olayı öğrendiğini söyledi.Murat Benli ise, alageyiği dışarıda gördüğünü iddia ederek, hayvanı silahla vurarak öldürdükten sonra evinin ahırında kestiği yönünde ifade verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'AİLEMDEN ÇOK BU HAYVANLARLA KALIYORUM'

Hayvanat bahçesinde görevli bakıcılardan Satılmış Miyanyedi, ilk anda geyiğin kaçtığını düşündüklerini söyledi. Miyanyedi, "Sabah arkadaşım geyiğin kaçtığını söyledi. Ben geldim. Hayvanı aramaya çıktık. Dere boyunda kan izlerini gördüm. Dış telin açık olduğunu ve hayvanın oradan alındığını anladım. Amirime geyiğin vurulup araçla alınmış olabileceğini söyledim. Jandarma geldi. İnceleme yaptılar. Burada, ilerideki iş yerlerinin kameralarına baktılar. Oradan aracı tespit etti jandarma. Normalde 3 tane alageyik vardı. İkisi hastalık nedeniyle daha önce öldü. Ben çok üzüldüm. Ailemden çok bu hayvanlarla kalıyorum. Çok üzücü bir olay. Biz de zan altında kaldık, mahcup olduk. Olayın aydınlatılmasından dolayı üzerimizden yük kalktı. 8 yıldır bizimleydi. 10 yaşlarında olduğunu düşünüyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Fabrikamız bin 500 kişiye iş veriyor. Burada bunun olmaması lazım. Çok üzüldük. Planlanmış bir olay. Güvenliklerimiz 15 dakikada bir kontrol yapıyor. O arada bunu yapmışlar. Yoksa yakalanmama imkanları yok" şeklinde konuştu.


- Zonguldak
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı
Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Zonguldak, Jandarma, Gökçebey, Seramik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvanat bahçesinden çalınıp yenen alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı - Son Dakika


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