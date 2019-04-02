Hayvanat Bahçesinden Kaçan 'Kurt' Aranıyor (2)

VETERİNER GÖRÜNTÜLEMİŞAntalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden dün saat 16.30 sıralarında kafesinden çıkarak, çitleri aşıp, uzaklaşan kurt, yoldan geçen veteriner Ümit Yürekli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VETERİNER GÖRÜNTÜLEMİŞ



Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden dün saat 16.30 sıralarında kafesinden çıkarak, çitleri aşıp, uzaklaşan kurt, yoldan geçen veteriner Ümit Yürekli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Burdur- Antalya yolu kenarındaki kurdu saat 16.53'te görüntülediğini belirten Yürekli, "Yol kenarında kurdu görünce çok şaşırdım. Durumu polise bildirdikten sonra cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştım. Bir süre kara yolunda ilerledikten sonra ormanlık alana doğru gitti. Çevrede sokak köpeklerinin yanı sıra çok fazla uyaran olduğu için yerleşim yerlerine geleceğini tahmin etmiyorum; ancak çevrede yaşayanların dikkatli olmasında fayda var" dedi.





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