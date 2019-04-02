Hayvanat Bahçesinden Kaçan Kurt Vatandaşlar Tarafından Böyle Görüntülenmiş
46 dakika önce
Hayvanat bahçesinden kaçan kurt vatandaşlar tarafından böyle görüntülenmişANTALYA - Antalya Hayvanat Bahçesi'nden kaçan kurdun, kaçışından kısa süre sonra bir vatandaş tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Hayvanat bahçesinden kaçan kurt vatandaşlar tarafından böyle görüntülenmiş
ANTALYA - Antalya Hayvanat Bahçesi
'nden kaçan kurdun, kaçışından kısa süre sonra bir vatandaş tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Antalya'da yaşayan Veteriner Hekim Ümit Yürekli, dün saat 16: 53'te Kepez
Varyant'ta otomobiliyle seyir helindeyken yol kenarında ne yapacağını bilmez halde dolaşan kurdu görünce durup cep telefonuyla görüntüledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:55 Kaynak: İHA
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