Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinden Kurt Kaçtı

Hayvanat Bahçesinden Kurt Kaçtı

59 dakika önce

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanmasına çalışılıyor.

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde bulunan Antalya Hayvanat Bahçesi'nde, kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı.

Kafesten çıkmayı başaran kurt, hayvanat bahçesi çitlerini de aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı.

Hayvanat bahçesi veterinerleri ve polis, kaçan kurdu bulmak için çevrede arama çalışması başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:26 Kaynak: AA

Döşemealtı, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öcalan'ın Memleketinde 30 Yıl Sonra AK Parti Kazandı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Anadolu Ajansı Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde Olcan Adın'ın Seçim Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 22:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvanat Bahçesinden Kurt Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]