Hayvanat Bahçesinden Kurt Kaçtı
59 dakika önce
Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanmasına çalışılıyor.
Antalya
'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanmasına çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahallesi'nde bulunan Antalya Hayvanat Bahçesi
'nde, kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı.
Kafesten çıkmayı başaran kurt, hayvanat bahçesi çitlerini de aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı.
Hayvanat bahçesi veterinerleri ve polis, kaçan kurdu bulmak için çevrede arama çalışması başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:26 Kaynak: AA
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