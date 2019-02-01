Hayvanat Bahçesine 3,3 Milyon Ziyaretçi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 15 yılda toplam 3 milyon 327 bin kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 15 yılda toplam 3 milyon 327 bin kişi ziyaret etti.



2005 yılında 15 bin m2 alan üzerine kurulan hayvanat bahçesinde şu anda 50 türden 176 hayvan bulunuyor. Özellikle aslan, ayı, kurt gibi yaban hayvanlarının büyük ilgi gördüğü hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Her sene artış gösteren ziyaretçi sayısı 2018'de de devam etti. 2017 yılında 269 bin 917 kişiye ev sahipliği yapan hayvanat bahçesine, 2018 yılında 270 bin 165 kişi ziyarette bulundu.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ni 2017 yılında 269 bin 917 kişi, 2018 yılında 270 bin 165 kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesini 2005-2018 yılları arasında ise toplam 3 milyon 327 bin 177 kişi ziyaret etti. Hayvanat bahçesinde en büyük ilgiyi ise kanatlarını açıp dişisine kur yapan tavus kuşu ve asaletiyle bilinen aslan gördü.



Vatandaşlar, 2019 yılında da hayvanat bahçesine oldukça ilgi gösteriyorlar. - SAMSUN

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